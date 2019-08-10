TEKİRDAĞ'DA TATİLCİLER FERİBOT KUYRUĞU OLUŞTURDU

10.08.2019 13:16

Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek için tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa, Karabiga ve Marmara Adaları'na gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kuyrukta aşırı sıcak havada beklemek zorunda kalan tatilciler, buldukları ağaçların altında serinlemeye çalıştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.

Tatilcilerden Berkan Bertan, İstanbul'dan geliyoruz. Tam 2 buçuk saattir bekliyoruz. Daha baya bekleriz burada dedi. Sıra bekleyenlerden Hasan Aydoğdu ise İstanbul'dan saat 06.30'da yola çıktığını belirterek, Saatlerce bekledik, sıramız az kaldı. Umarım en kısa sürede feribota binebiliriz dedi.

Kaynak: DHA