Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
06.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:36
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde dün çıkan kavgada Can A'yı (23) bıçaklayarak öldüren Cevdet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA