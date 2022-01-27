Tekirdağ'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti - Haberler
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Tekirdağ'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden, Şeyhsinan Mahallesi Öksüz Çeli Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden yakınlarına misafirliğe gelen İlker (27) ve eşi Esra Ustaoğulları (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları, ruhsatsız tabancayla eşini ağır yaraladı. İlker Ustaoğulları ardından aynı silahla intihar etti.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Esra Ustaoğulları müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlker Ustaoğulları'nın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Öte yandan, çiftin 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Tekirdağ'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Tekirdağ'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Kırklareli, Tekirdağ, İntihar, Çorlu, Güncel, Haber

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