Tekirdağ'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü - Haberler
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Tekirdağ'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda yürüyen Nazlı Koldaguç (30) ile erkek arkadaşı Serkan İ. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yol kenarında yıkılan eski bir okulun bahçesine giren Koldaguç ile Serkan İ. burada da tartışmaya devam etti. Olayın büyümesi üzerine Serkan İ. yanındaki bıçakla Koldaguç'u ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Koldaguç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Serkan İ, polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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