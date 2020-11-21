Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu
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Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

21.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:50
Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Zafer Mahallesi'nde H.P, S.Ç, B.A. ve E.V. sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle H.P. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, belinden çıkardığı silahla S.Ç'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkında "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılan zanlı H.P, Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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