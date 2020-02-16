Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muratlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:52
Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Abdullah A. idaresindeki 59 AV 753 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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