Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Muratlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
16.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:52
Muratlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdullah A. idaresindeki 59 AV 753 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA