Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı
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Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı Doğada yeşil ile kırmızının savaşı yaşanıyor Sarı ile başlanan bahara, kırmızılı veda Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde tarlalarda açan gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı

Doğada yeşil ile kırmızının savaşı yaşanıyor

Sarı ile başlanan bahara, kırmızılı veda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde tarlalarda açan gelincikler, görsel şölen sunuyor. Sarı kanola tarlaları ile bahara giren Tekirdağ'da, Mayıs ayının son günlerinde çiçeğini döken kanola tarlalarında kırmızı çiçekler açtı.

Kanola tarlalarındaki sarı çiçekler ile bahar aylarına giren Tekirdağ, kırmızı gelinciklerle bahara veda ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesindeki yeşil arazilerde baharın son günlerinde kendini gösteren gelincikler, bölgedeki buğday ve çiçeğini döken kanola tarlalarını kırmızıya boyadı. Gelinciklerin açmasıyla tarlalarda adeta kırmızıyla yeşilin savaşı yaşanırken, yeşil tarlaların gelinciklerle kırmızı tonlara bürünmesi doğadaki göz zevkine renk katıyor. Kırmızı gelinciklerin yeşil tarlalardaki var olma mücadelesi drone ile havadan görüntülendi.

Bahar aylarında yeşil tarlalarda kendiliğinden yetişip açan gelincikler, doğaseverlere de farklı bir atmosfer yaşatıyor. Tekirdağ - Edirne Yolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, gelincik açan tarlaları görünce araçlarını yolun kenarına park edip, doğanın sunduğu bu güzelliği fotoğraflıyor.

Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı
Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı
Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı
Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı - Haberler
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