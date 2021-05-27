TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, Tekirdağ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

TEKİRDAĞ'da, Tekirdağ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare açık alanda düzenlenen Tarım ve ve Teknoloji Günleri Fuarı, 8'nci kez çiftçilere kapısını açtı.. Ülke genelinde 72 firmanın katıldığı fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sürur Kır, DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz ile çiftçiler katıldı.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sürur Kır ile çiftçiler katıldı. Açılışa konuşan Kır, salgın döneminde tarımın daha iyi anlaşıldığını söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın arazisin en çok tarımda kullanan iller arasında birinci olduklarını belirterek, 'Türkiye'de üretimin buğdayın yüzde 20, ayçiçeğinin yüzde 33'ünü, kanolanın yüzde 65'ini Tekirdağ üretiyor. Türkiye genelinde dekar başına 280 kilo olan buğday verimi, Tekirdağ'da 610 kiloya kadar çıkıyor dedi.

TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI
TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI
TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI
TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Akademisyenlerin boşanma kavgası! 6 yılda boşanamadılar, 4 dava daha açıldı
Akademisyenlerin boşanma kavgası! 6 yılda boşanamadılar, 4 dava daha açıldı
Almanya'da Google hakkında soruşturma açıldı
Almanya'da Google hakkında soruşturma açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Sibel Can Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:45:11. #1.16#

title