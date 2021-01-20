Tekirdağ'da Tarım Makinaları ve Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi açıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi törenle açıldı.

Bağcılık Araştırma Enstitüsünde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yıllar geçtikçe topraktan faydalanmak isteyen insan ve canlı sayısının arttığını söyledi.

Yıldırım, 100 yıllar önce topraktan faydalanmak isteyen insanın daha az olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugün dünya üzerinde 6 milyar nüfusun yaşadığı söyleniyor. Dünya toprak olarak büyümediğine göre 6 milyar nüfusun aynı toprakta beslenmesi gerekiyor. O zaman bize ne gerekiyor. Aynı büyüklükteki topraktan daha fazla ürün alma mecburiyeti ortaya çıkıyor. Bunun için teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Ar-Ge çalışmaları yapmamız gerekiyor. Burada yapılan çalışmalarda, Ar-Ge çalışmalarının çok küçük bir kısmı karınca kararınca teknolojiye katkıda bulunacak, buradaki üretime katkıda bulunacak ve gelecekte daha büyük teknolojilerin icat edilmesi, tarımda daha büyük teknolojilerin bulunabilmesine, tarımda üretimini artırılabilmesini temin edecek." dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Makinaları ve Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerinin ilkinin Tekirdağ'da açıldığını dile getirdi.

Kiracı, tarımda yüksek mekanizasyon ve yetiştiricilik işlemlerinin en doğru şekilde yapılmasına olanak sağlaması nedeniyle kaliteli ve yüksek ürün elde edilmesi için önemli olduğunu belirterek, "İş gücü ve zaman tasarrufu bakımından sağladığı faydalar, avantajlar hepimizin malumudur. Tarımsal mekanizasyon giderek azalan tarımsal istihdamın adeta bir can simididir. Yüksek mekanizasyon düzeyi ise çok sayıda tarım aleti, makina kullanımından ibaret olmayıp doğru makinenin seçilmesi, doğru kullanılması, uygun kalibrasyonu iş ve enerji performanslarının yüksek olmasıyla anılır hale geldi. Merkezin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve davetliler merkez ile ilgili yetkililerden bilgi alıp, incelemelerde bulundu.

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman