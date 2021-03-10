Tekirdağ'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Tekirdağ'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

10.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:56
Tekirdağ'da

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen proje kapsamında kiraz üretimini geliştirmek için Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde uygulama yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Şarköy ilçesinde kiraz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı mahallelerin muhtarları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda projenin amacı, hedefleri ve yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Mahalle muhtarlarının projeye ilişkin ön talepleri ve beklentileri de alınarak, mahalle bazında toprak yapısına uygun çeşit ve anaç seçiminin Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün de görüşü alınarak yürütülmesine karar verildi.

Proje ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üreticilerin elinde bulunan altıparmak kiraz çeşidinden alınan kalemler aşılanmak suretiyle fidan temini ve sofralık değeri yüksek olan ihracata uygun yeni çeşitlerle kapama bahçelerinin de kurulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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