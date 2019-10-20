Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

20.10.2019 13:14

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kermeyan Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler E.Ö ve İ.H'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Öte yandan ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları armada 71 adet tarihi eser niteliğinde pul ve sikke ile bir dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA