Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:12
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Pazarcık Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda tarihi eser niteliğinde insan figürlü işlemeli taş tablet, 2 anahtar, 4 heykelcik ve 17 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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