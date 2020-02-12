Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Pazarcık Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda tarihi eser niteliğinde insan figürlü işlemeli taş tablet, 2 anahtar, 4 heykelcik ve 17 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.