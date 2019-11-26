Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:12
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozyörük Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, tabanca, sahte para kontrol cihazı ve av tüfeği ile 110 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D, B.K, H.D, H.K, S.A, R.G, T.K ve R.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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