06.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:24

Tekirdağ'da tarihi bina yangında kül oldu

Tekirdağ'da kullanılmayan ve Beyaz Konak olarak bilinen tarihi bina henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Beyaz Konak olarak bilinen ve yıllardır kullanılmayan 2 katlı tarihi binada bu sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın yandığını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin sardığı binaya 7 itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Bina çevresinde polis ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, alevler yaklaşık 4 saat süren çalışmayla söndürülerek, yangın kontrol altına alındı.

Tarihi binanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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