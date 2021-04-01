Tekirdağ'da tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tapularını alamadıklarını ve müteahhitlerin kendilerini dolandırdığını öne süren site sakinleri, suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tapularını alamadıklarını ve müteahhitlerin kendilerini dolandırdığını öne süren site sakinleri, suç duyurusunda bulundu.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, 15 yıl önce başlatılan bir projeden satın aldıkları dairelerin bazılarının tapusunun üzerinde şerh veya ipotek olduğunu, bazılarının birden fazla kişiye satıldığını iddia etti.

Söz konusu kişiler Çerkezköy Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan site sakinlerinden Abdülbasit Yazıcı, proje sahibi şirket ile 2009 yılında sözleşme yaptığını ve 2019 yılında da kalan son borcunu ödediğini söyledi.

Firma sahibinden kaşeli "borcu yoktur" yazısını da aldığını anlatan Yazıcı, "Anahtarları, senetlerimi teslim aldım. Tapuya gidelim dediğimde '2 ay sonra vereceğiz' dediler. Buna rağmen 3 yıldır bekliyorum. Telefonlarına ulaşamıyorum. Siteyi devralan bir müteahhit toplantı yaparak 'bütün eksikleri ben gidereceğim tapularınızı ben vereceğim' dedi. Biz de kendisine güvendik ve 1 yıl da öyle bekledik." dedi.

Bu müteahhidin de siteyi başka bir müteahhide devrettiğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu kişiye 'Daireleri biz satın aldık tapularını bekliyoruz' dediğimizde, 'Ben sizi tanımıyorum. Bunları ben aldım. Bunların üzerine su için' dedi. Bu şekilde mağdur edildik. Son çare hukuka, adalete başvurduk. Dosyalarımızı avukata verdik. İhtiyati tedbir koyduk dairelerin üzerine. Fakat dairelerin bir banka tarafından hacizli bir şekilde satışa çıkarıldığını duyduk. Bu vesileyle çok mağduruz. Ben ve sitede bulunan diğer bütün arkadaşlar mağdur. Tapusunu alanlar bile mağdur. Vadedilen sosyal alanlar, parklar, bahçeler hiçbirisi yapılmamış, dairelerimiz eksik. Firma yetkililerine ulaşamıyoruz. Kendi aralarında tüm dairelere haciz koymuşlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:29:38. #1.15#
title