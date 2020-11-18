Tekirdağ'da "TAMP Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

Tekirdağ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "Tekirdağ Afet Müdahale Planı TAMP-Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

Tekirdağ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "Tekirdağ Afet Müdahale Planı TAMP-Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAMER'de (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) Vali Aziz Yıldırım başkanlığında video konferans yöntemiyle tatbikat yapıldı.

Oluşturulan senaryoya göre, Marmaraereğlisi ilçesinde saat 10.00'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme bağlı olarak ikincil afetler meydana gelen tatbikatta, çalışma gruplarınca olaylara müdahale edildi.

Tatbikatta, çalışma grubu yöneticileri ile koordinasyon sağlanarak hazırlanan senaryo icra edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, afetlere karşı her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Afetlerin her yerde meydana gelebileceğini bildiren Yıldırım, "Sel, heyelan, güçlü rüzgar, fırtına, kaya düşmesi, kuraklık, aşırı soğuk ve don olayının hepsi afet ama tabi hepimizin en çok korktuğu afet depremdir. Fakat depremi diğer afetlerden ayıran başka bir şey de deprem tek başına hiç bir canlıyı öldürmüyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, insanların ve diğer canlıların usulüne uygun olmayan binaların ve yapıların altında kaldıkları için öldüklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Açık alanda bulunsanız deprem size hiçbir şey yapmaz. Belki sallanırsınız, dengeniz kaybolur düşersiniz. Onun dışında bir şey olmaz ama sel öyle değildir, önüne alır götürür. Yangın, fırtına yakar, savurur, götürür. Dünyada en çok doğal afetlerin meydana geldiği yer Japonya ama buna rağmen Japonlar bunlarla birlikte yaşamayı öğrendiler ve bundan çok da fazla korkmuyorlar. Buna rağmen depremde hasarları, can kayıpları çok da olmuyor. Bizim de böyle yaşamaya alışmamız lazım. İzmir depremi gibi bir şey olunca birden bire hatırlıyoruz, düşüncelerimiz tavan yapıyor. Şunu yapalım, bunu yapalım, ondan sonra zaman geçince birden bire unutuyoruz. Bunları unutmamak, refleks haline getirmek gerekiyor. Ne kadar antrenmanlı olursak o kadar daha az kayıpla buralardan çıkmamız mümkündür. "

Tatbikata, Vali Yardımcısı Murat Eren, Kurmay Başkanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komando Kıdemli Albay Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve Yerel Düzey Çalışma Grubu yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf