TEKİRDAĞ'DA 'TAM KAPANMA'YI İHLAL EDENLERE CEZA
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TEKİRDAĞ'DA 'TAM KAPANMA'YI İHLAL EDENLERE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 gün uygulanacak 'tam kapanma'da Tekirdağ'da tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 gün uygulanacak 'tam kapanma'da Tekirdağ'da tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı. İstanbul sınırına kurulan kontrol noktasında durdurulan araçlarda seyahat belgeleri olmayanlar geri çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iller için her 100 bin nüfusa göre 17-23 Nisan'da açıkladığı vaka haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte 'tam kapanma'da da tedbirler sıklaştırıldı.

İstanbul sınırına konulan kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri 24 saat aralıksız uygulama yapmaya başladı. Araçlar ve yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde, seyahat belgeleri olmayanlar hakkında tutanak tutularak geri çevrildi. Belgesi olanların ise seyahatlerine izin verildi.

SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR

Çorlu ilçelerinde yaya ve araçlar üzerinde denetim yapan polis ekipleri, izin bölgesi kontrolünde bulundu. İlçe merkezinde gezen bir grubun yapılan kontrolünde izin belgeleri bulunmadıkları belirlendi. Grup, emniyete götürülüp, haklarında tutanak tutularak, para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'DA 'TAM KAPANMA'YI İHLAL EDENLERE CEZA
TEKİRDAĞ'DA 'TAM KAPANMA'YI İHLAL EDENLERE CEZA
TEKİRDAĞ'DA 'TAM KAPANMA'YI İHLAL EDENLERE CEZA
TEKİRDAĞ'DA 'TAM KAPANMA'YI İHLAL EDENLERE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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