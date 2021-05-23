TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
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TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da polisin iki ticari takside yaptığı kontrolde Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüleri Y.I. ile S.G. gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da polisin iki ticari takside yaptığı kontrolde Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüleri Y.I. ile S.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 2 ticari taksinin İstanbul-Edirne arasında kaçak göçmenleri taşıdığını belirledi. Araçların plakasını belirleyip takibi alan polis, Tekirdağ'ın Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı karayolu üzerinde durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri Y.I. ile S.G. gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Bir minibüse alınan göçmenler, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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