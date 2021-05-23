TEKİRDAĞ'DA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

TEKİRDAĞ'da polisin iki ticari takside yaptığı kontrolde Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüleri Y.I. ile S.G. gözaltına alındı.