Tekirdağ'da "taklit ürün" operasyonu
Tekirdağ'da taklit ürünlerin satışını yaptığı iddiasıyla 2 iş yerine operasyon düzenlendi.
08.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:55
Tekirdağ'da taklit ürünlerin satışını yaptığı iddiasıyla 2 iş yerine operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu il merkezinde taklit ürünler sattığı belirlenen 2 iş yeri tespit edildi.
Ekiplerce iş yerlerine düzenlenen operasyonda çeşitli taklit ürünler ele geçirildi.
Olayla ilgili "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA