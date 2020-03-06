06.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:27

Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ticari taksinin, kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçerek takla attığı kazada sürücü Mehmet Eşe(46) yaralandı. Otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen, olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçemeyen 5 göçmeni alıp İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksinin sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karayolunun karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Eşe yaralanırken, araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eşe,Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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