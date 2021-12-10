TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, orta refüje çarparak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu üzerindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde meydana geldi. Nermin O.'nun kullandığı 59 ED 360 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Nermin O. ile araçta bulunan Fatma G. ve Nevin Ç.,yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.