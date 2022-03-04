Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı - Haberler

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Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 35 zam yapılmasını kararlaştırdı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 35 zam yapılmasını kararlaştırdı.

TESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 35 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 35 oldu.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Yahya Kemal Beyatlı, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Nisan, Güncel, Haberler

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