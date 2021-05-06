Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
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Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, jandarma ve polis ekipleri tam kapanmada sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

TEKİRDAĞ'da, jandarma ve polis ekipleri tam kapanmada sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücülere elle doldurulan belgelerin geçerliliğinin son günü olduğunu, belgelerin e-Devlet üzerinden alınması gerektiğini hatırlattı, belgesi olmadan seyahet edenlere ise tutanak tutarak 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 6'ncı gününde, jandarma ve polis ekipleri Tekirdağ- İstanbul yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler uygulama noktalarında, durdurdukları sürücülerin yol izin belgesi ve görev izin belgesi kontrolleri yaptı. Elle doldurulan izin belgelerinin bu gece itibarıyla geçerliliğinin sona ereceğini hatırlatan ekipler, geçerli belgelerin e- Devlet üzerinden alınması gerektiği konusunda uyardı.Ayrıca, kurum kartlarıyla seyahat edenlere de kartların geçerli olmayacağı belirtilerek, belgelerin geçerli olması için e-Devlet üzerinden almaları gerektiği söylendi. Yapılan kontrollerde belgesi geçerli olanların trafikte ilerlemesine izin verilirken olmayanlara da tutanak tutularak 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.  


Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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