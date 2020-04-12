Tekirdağ'da şüpheli ölüm Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ölü bulundu.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. Çukuryurt Kavşağı mevkinde metruk bir binanın önünde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gören hayvan otlatan bir vatandaş, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ve herhangi bir darp izi olmayan 50 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimliği tespit edilemeyen şahsın cesedi Covid-19 virüsü sebebiyle ölmüş olabileceği nedeniyle sıkı önlemlerin alınmasıyla birlikte Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin anlaşılması ve Covid-19 testi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA