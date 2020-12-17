Tekirdağ'da şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı: 2 gözaltı

17.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:32
Tekirdağ'da şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı: 2 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Süleymanpaşa İleçesi TOKİ Iıklı kavşağında durdurulan şüpheli bir araç içinde bulunan H.O.İ ve S.K. isimli şahıslar üzerinde ve araçta arama yapıldı. Aramalarda, 198 plaster içinde toplam 2 bin 772 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 fişek halinde daralı 2,5 gr metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet içinde uyuşturucu madde (Metamfetamin) kalıntıları olan kapaklı plastik tüp ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.O.İ ve S.K isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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