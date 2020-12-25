Tekirdağ'da şüpheli araçtan 13 göçmen çıktı

Tekirdağ'da şüpheli araçtan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili biri aracın sürücüsü olmak üzere 2 kişi gözaltında.

Çevre Yolu Ticaret Borsası yakınlarında ışıkları yanmayan şüpheli bir aracın bulunduğunu bildirmesi üzerine kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada söz konusu minibüsten bazı şahısların kaçmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri yaptıkları müdahalede kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların alınan ifadelerinde minibüste 1 Bangladeş, 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 13(erkek) düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili aracın sürücüsü Ç.K.A. ve H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı