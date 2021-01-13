Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde kaçak içki ele geçirildi
13.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:45
Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 83 litre kaçak içki bulundu.
Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 83 litre kaçak içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışı ve imalatının önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde şişelere doldurulmuş 83 litre kaçak içki ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman