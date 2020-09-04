Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 12 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde, 'Nitelikli yağma, tehdit, tefecilik, silah kaçakçılığı' suçları işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde, 'Nitelikli yağma, tehdit, tefecilik, silah kaçakçılığı' suçları işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 'Nitelikli yağma, tehdit, tefecilik, silah kaçakçılığı' suçları işlediği belirlenen şüphelilerin olduğunu belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan tutuklu bulunan 3 kişinin de bulunduğu 16 şüpheli tespit edildi.

Polis, Çerkezköy ve Kapaklı'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, suç örgütünün mağdurlarına ait çok sayıda senet, not kağıdı, ajanda, sözleşme metinleri, 2 adet 9 milimetre çapındra tabanca, tabancalara ait 40 mermi ele geçirildi. Firari konumdaki 1 şüphelinin arandığı olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA