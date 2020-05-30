Tekirdağ'da su kaynaklarına 95 bin sazan yavrusu bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 95 bin sazan yavrusu, Tekirdağ'da sulama barajlarına salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 95 bin sazan yavrusu, Tekirdağ'da sulama barajlarına salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 95 bin yavru sazan, il merkezi ve ilçelerde bulunan 19 su kaynağına bırakıldı.

Bakanlığın yürüttüğü balıklandırma programı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, kıyı balıkçılığıyla, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, balık yavrularının büyümesine ve en az bir kez üremesine imkan verilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA