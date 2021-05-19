Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
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Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediyenin kanalizasyon çalışmasında bir kısmı dışarıda kalan su borusuna çarpan sürücü ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediyenin kanalizasyon çalışmasında bir kısmı dışarıda kalan su borusuna çarpan sürücü ağır yaralandı.

Cengiz Eldek'in (48) kullandığı 59 DN 187 plakalı ticari araç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) Kumbağ-Altınova Mahallesi'nde çalışma yaptığı kanalda ucu dışarıda kalan 10 metrelik su borusuna çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından su borusu ve kanal arasında sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Eldek, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Mahalle sakinleri de çalışma yapan yetkililere gerekli işaretlemeleri yapmadıkları için tepki gösterdi.

Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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