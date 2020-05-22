Tekirdağ'da sosyal mesafe ihlali yapan yolcu minibüsünün sürücüsüne para cezası
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden yolcu minibüsünün sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
22.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:11
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden yolcu minibüsünün sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tedbirler kapsamında taksi ve yolcu minibüslerinde denetimlerde bulundu.
Kontrollerde yolcu taşıma kapasitesinin üzerine çıkarak sosyal mesafe kuralını ihlal eden minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Kontrollerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA