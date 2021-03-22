Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı

22.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:35
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, cep telefonu ve sim karta el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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