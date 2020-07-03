Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasına 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasına 2 gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasına 2 gözaltı
03.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:50

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Ali Palabıyık Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasına 2 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:02:53. #1.14#
title