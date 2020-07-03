Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası iddiasına 2 gözaltı
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
03.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:50
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA