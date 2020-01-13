Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:12
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

'ın ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen B.K'nin Şeyhsinan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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