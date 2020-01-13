Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen B.K'nin Şeyhsinan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.