Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde K.S'nin, Çerkezköy ilçesinde de A.K'nin sosyal medya üzerinden Kovid-19 ilgili asılsız paylaşım ve yorum yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.S. ve A.K'yi "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA