Tekirdağ'da şoke eden kaza...Geri hareket eden araç kahvehaneye böyle girdi
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Tekirdağ'da şoke eden kaza...Geri hareket eden araç kahvehaneye böyle girdi

Tekirdağ'da şoke eden kaza...Geri hareket eden araç kahvehaneye böyle girdi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün aracından indikten birkaç saniye sonra geri hareket eden araç, bir kahvehaneye girdi.

09.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:09

Tekirdağ'da şoke eden kaza...Geri hareket eden araç kahvehaneye böyle girdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün aracından indikten birkaç saniye sonra geri hareket eden araç, bir kahvehaneye girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün lokantadan paket servis yaptırmak için aracından indiği hafif ticari araç, birkaç saniye sonra geri hareket etti. Yaklaşık 200 metre yolda geri geri hareketlenen araç, yoldan çıkarak bir kahvehaneye girdi.

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kahvehanenin kapı ve camları kırılırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Şaşkınlık içerisindeyim'

Kazanın ardından konuşan kahvehane işletmecisi Ali Güreşçi, "Gece yarısı kontrolden çıkan bir araç mekanıma girmiş. Gelip baktığımda manzara karşısında şoke oldum, şaşkınlık içerisindeyim. Hasarımız büyük, gereken yapılıyor" dedi.

Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Tekirdağ'da şoke eden kaza...Geri hareket eden araç kahvehaneye böyle girdi

Kaynak: İHA

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