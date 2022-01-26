Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta doğuran köpeğin 4 yavrusundan hayatta kalan 2'sini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtardı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta doğuran köpeğin 4 yavrusundan hayatta kalan 2'sini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ilgilendiği "Sarı" isimli köpek sokakta doğurdu.

"Sarı"nın dünyaya getirdiği 4 yavrusundan 2'si soğuktan telef oldu.

İş yeri çalışanları üşüdüğünü fark ettikleri diğer 2 yavruyu hırkalarına sararak içeri aldı.

İş yerinin dinlenme odasında ısınmaları sağlanan ve sütle beslenen köpek yavruları kendilerine geldi.

"Sarı" ise dinlenme odasının dışarıya açılan kapısı ile iş yerinin içerisindeki pencereden uzun süre yavrularını izledi.

Hayvanın patilerini pencereye dayayarak yavrularını görmeye çalışması duygulandırdı.

Dinlenme odasının kapısının açılmasıyla koşarak yanlarına gittiği yavrularını koklayan "Sarı", büyük sevinç yaşadı.

Köpek yavrularını içeri alarak bakımlarını yapan çalışanlardan İlknur İde, AA muhabirine, hayvanları soğukta üşürken gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Hemen içeriye aldıkları köpeklerin ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan İde, şöyle konuştu:

"Araçlara yakıt verirken istasyonumuzun köpeği 'Sarı' yanımıza geldi. Bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Tam anlayamadım daha sonra onu takip ettim. Yuvasına gittim. Yuvada 4 yavru köpek vardı. Maalesef ikisi soğuktan ölmüştü. Diğer ikisine de biz yardımcı olduk. Dinlenme odamıza getirip sıcak kalmalarını sağladık."

İde, haber verdikleri belediye ekiplerinin "Sarı" ve iki yavrusunu barınağa götürdüklerini belirtti.

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran Sarı nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, Tekirdağ, Malkara, Köpek, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title