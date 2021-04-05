Tekirdağ'da sokaklara Siberay afişleri

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince Siberay Programı kapsamında şehrin çeşitli yerlerine afişler asıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince Siberay Programı kapsamında şehrin çeşitli yerlerine afişler asıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmesinin engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan Siberay programı çerçevesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan afiş ve billboard görselleri Tekirdağ'ın çeşitli yerlerine asıldı. Kamu Kurum ve kuruluşlarına, otobüs duraklarına, banka binalarına ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelere asılan afişler sayesinde vatandaşlar bu konuda bilinçlenmiş olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı