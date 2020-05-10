Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldı-2
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Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldı-2

Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldı-2
10.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:36

Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldıSOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü kişiler, yüzlerindeki maskelerle sokaklara akın etti.

Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü kişiler, yüzlerindeki maskelerle sokaklara akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ, bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstündekilere kaldı. Saat 11.00'de günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar, parklara ve bahçelere akın edip, yürüyüşler yaptı. Dışarı çıkanlardan sahilde yürüyüş yapmalarına ise önlem alan polis ekipleri, anonslarla valilik kararı ile sahile geçmenin yasak olduğunu belirterek, geçişlere izin vermedi. ÖNCE İŞYERİNE GİTTİ

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 52 yıldır mefruşatçılık yapan 72 yaşındaki Necat Kervancılar(72), yıllardır her sabah işyerini açtığını belirterek, salgın nedeniyle 60 gündür evine kapandığını söyledi. Hiç dışarı çıkmadığını söyleyen Kervancılar, "Yıllardır hafta sonları dahil hep çalıştım. Bu uygulama bana çok iyi geldi. Dinlendim, ilaç oldu. Eskiden yine sayımlar yapılırdı. Bir günlüğüne kapatıyorduk. Şimdi 2 ay oldu. Ben çok memnunum. Ama diğer benim yaşımda olanlar ne düşünüyor bilmiyorum. Belki onlar sıkılmıştır. Bu kadar senenin bir alışkanlığı var. Müşterilerim arıyordu. Dükkanın hesap kitapları var. Şimdi dükkanımdayım bir bakacağım eksik olan malımız varmı? Herhangi bir zayiat var mı? Bakacağım. Daha sonra süremiz dolunca da yine evime yürüyerek gideceğim" diye konuştu. PARKLARDA OTURDULAR

Çorlu ilçesinde sokağa çıkan 65 üstü kişiler, Omurtak Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı, parklarda mesafe kurullarına göre oturdu. Evde kaldığı süre içinde 2 bin sayfa kitap okuyan ve uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hasan Orta(7), "Sağlığımız için koşullara uymak tedbirlere uyduk. Bunu fırsat bildim 2 bin sayfa kitap okudum. Şarkılar dinledim.Belgeseller izledim. Balkonda oturdum evin içinde yürüdüm" dedi.

BİSİKLET SÜRMEYİ ÖZLEDİM

Virüs başladığı günden beri evden hiç çıkmadığını ancak bu süre içinde en çok bisiklet sürmeyi özlediğini belirten 74 yaşındaki Nedim Tark(74), "Ben bu süre içinde en çok bisiklet kullanmayı özledim. İnsanları, havayı özledim" dedi.

GELİNİNE ÇİÇEK GÖTÜRDÜ

Ahmet Ok(84) ise evden çıkmasıyla birlikte Anneler Günü nedeniyle gelinine çiçek götürdü. Ok, "Ben çok mutluyum. Gelinime gidiyorum.Onun anneler günün kutlayacağım" dedi.

Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldı-2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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