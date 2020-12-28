Tekirdağ'da sokak hayvanları kısıtlama günlerinde unutulmadı
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Tekirdağ'da sokak hayvanları kısıtlama günlerinde unutulmadı

28.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:44
Tekirdağ'da sokak hayvanları kısıtlama günlerinde unutulmadı

Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince ilçe genelinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için her hafta olduğu gibi kuru mama takviyesi yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, ekiplerle birlikte yiyecek dağıtımına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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