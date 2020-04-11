Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'da sokakların boşaldığı gözlendi.
11.04.2020 02:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:26
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'da sokakların boşaldığı gözlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından özellikle Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri ile kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, evlerine döndü.
Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından sokak ve caddelerde denetim yaptı.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
Kaynak: AA