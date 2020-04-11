Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye ceza
Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uygulandı.
11.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:24
Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde denetimlerde bulundu.
Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde yasaklara uymayan 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uyguladı.
Kaynak: AA