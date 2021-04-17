Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ'da kent genelindeki denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ'da kent genelindeki denetimler sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, kent merkezindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Maske takmayan sürücü ve yolcuları da uyaran ekipler, izin belgesi bulunmayanlara ve belgeleri eksik araçlara para cezası uyguluyor.

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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