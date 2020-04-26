Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye ceza
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye toplam 276 bin 794 lira ceza kesildi.
26.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:20
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye toplam 276 bin 794 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 11 ilçedeki denetimlerine devam ediyor.
Denetimlerde 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 95 kişiye toplam 276 bin 794 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA