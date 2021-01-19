Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor
19.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:06
Tekirdağ'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Tekirdağ'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.
Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.
Kentte soğuktan bazı süs havuzları da dondu.
Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman