Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

Tekirdağ'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.

Kentte soğuktan bazı süs havuzları da dondu.

Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman