Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor
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Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

19.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:06
Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

Tekirdağ'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.

Kentte soğuktan bazı süs havuzları da dondu.

Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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