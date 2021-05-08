Tekirdağ'da soğan deposunda oyun oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir soğan deposunda oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir soğan deposunda oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin lira ceza uygulandı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ihbar üzerine ilçedeki bir soğan deposunda yaptığı incelemede, 7 kişinin kağıt oyunu ve okey oynadığını belirledi.

Depoda bulunan 7 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza yazıldı. Aranma kaydı olduğu tespit edilen bu kişilerden biri de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman