TEKİRDAĞ'DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ
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TEKİRDAĞ'DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sivil toplum kuruluşları üyeleri gece yarısı Tekirdağ Valiliği önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, İsrail'i kınayan dövizler açtı. Zaman zaman 'Kahrolsun İsrail', 'Siyonist elçilik kapatılsın', 'Filistin direnişimiz' sloganları atıldı.

'KUDÜS'E UZANAN ELLER KIRILIR'

Sivil toplum örgütleri adına konuşan İHH Temsilcisi Süleyman Çalışkan, "Kardeşlerim, biz ikinci döneme girdik artık ey Rabbim ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum' diyen Şeyh Ahmet Yasin, artık bu sözün bir anlamı kalmadı. Biz artık suskun değiliz, susmayacağız. Kudüs İslam'ın başkentidir. Uçaklarla da gelseniz, tanklarla da gelseniz, Mescid-i Aksa'ya sizi sokmayacağız. Netenyahu, şuanda hükümetini kuramıyor, azınlık durumuna düştü. Çünkü Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e el uzattı. Kudüs'e uzanan eller kırılır, rezil olur dedi.

Kuran'ı Kerim'in okunduğu gecede, vatandaşlar daha sonra dağıldı.

TEKİRDAĞ'DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ
TEKİRDAĞ'DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ
TEKİRDAĞ'DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ
TEKİRDAĞ'DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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