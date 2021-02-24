Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
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Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

24.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:42
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğleye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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