Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
24.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:42
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğleye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman