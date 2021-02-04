Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
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Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

04.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:16

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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