Tekirdağ'da sis etkili oldu
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Tekirdağ'da sis etkili oldu

Tekirdağ'da sis etkili olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.

25.11.2019 03:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 03:06
Tekirdağ'da sis etkili oldu

'da sis etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D - 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul - Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Tekirdağ'da sis etkili oldu
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